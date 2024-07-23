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İşgalci İsrail Batı Şeria'da baskınlara devam ediyor: İki Filistinli genç yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki mülteci kampına baskın düzenledi. Baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı.

07:08 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 07:15 - 23/07/2024 Salı
AA
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatmaya aldığı belirtildi.


İsrailli askerlerin baskını 25'ten fazla zırhlı araçla yaptığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun ağır iş makineleriyle girdiği kampta altyapıyı ve Filistinlilerin iş yerlerini yıktığı ifade edildi.


Ağır iş makinelerinin yıkıma yollardaki araçları ezerek başladığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun yaptığı yıkımların enkazını da Filistinlilerin evlerinin önüne ve sokaklara yığdığı kaydedildi.

İşgalci İsrail Filistinlileri sorguya çekti

İsrail askerlerinin baskınla Tulkerim Mülteci Kampı'nın giriş çıkışlarını tümüyle kapatarak hareket eden her şeyi ateş yağmuruna tuttuğu vurgulanan haberde, askerlerin kuşatma sırasında kamptaki bazı vatandaşların evlerine girerek arama yaptığı ve Filistinlileri sorguya çektiği bilgisi paylaşıldı.


İsrail'in yaptığı yıkım sonucu mülteci kampında elektrik ve su kesintisinin de olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının de bölgede yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.


Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki baskında Filistinli bir gencin üzerine ateş açıldığına işaret edilen haberde, 3 kurşun isabet eden 30 yaşlarındaki gencin Filistin Kızılayı ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.


Haberde, İsrail ordusunun Tulkerim kentine düzenlediği baskınlar sırasında Filistinli bir genci de göğsünden vurarak yaraladığı aktarıldı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İsrail güvenli ilan ettiği bölgeye göç eden Filistinlilere ateş açtı

Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu. Filistinlilerin göç etmeye çalışırken İsrail ordusunun ateş açtığı anlar kaydedildi. İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı. İsrail ordusunun saldırıları, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında düzenlenirken, binlerce sivil bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalıştı. Filistinlilerin ayrılmaya çalıştığı sırada, bölgeden dumanlar yükseldiği kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişinin panikle sağa sola koşuşturduğu görüldü. Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin bazılarının gözyaşlarına hakim olamaması kameraya yansıdı.

İsrail askerleri Gazze'de sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Kanada vatandaşını kurşuna dizdi

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki katliama tepki gösteren bir Kanada vatandaşını bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak öldürdü. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan yerleşim yeri Netiv Ha’asara yakında bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Açıklamada, saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" aktarılırken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Öte yandan İsrail basını, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin Kanada vatandaşı olduğunu yazdı. Kanada vatandaşının Netiv Ha’asara yakınında "İsrail ordusu Gazze'de sivilleri öldürüyor" diye bağırdığı ifade edildi. Daha sonra bıçak çıkardığı iddia edilen Kanada vatandaşının İsrail askerlerince vurulduğu ve olay yerinde öldüğü kaydedildi. Ölen Kanada vatandaşının turist olarak İsrail'e geldiği aktarıldı. İsrail makamlarından ölen kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


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