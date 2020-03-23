İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ramallah'ın batısındaki Naleyn bölgesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şehit Filistinlinin kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, açılan ateş sonucu şehit Filistinlinin dışında başka bir Filistinli daha yaralandı ve tedavi için Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine götürüldü.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.