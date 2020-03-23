Dünya İşgalci İsrail Batı Şeriada bir Filistinliyi şehit etti
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail Batı Şeria'da zulmüne devam ediyor. Ramallah'ın batısındaki Naleyn bölgesinde işgalci İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ramallah'ın batısındaki Naleyn bölgesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şehit Filistinlinin kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, açılan ateş sonucu şehit Filistinlinin dışında başka bir Filistinli daha yaralandı ve tedavi için Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine götürüldü.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
DÜNYA
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
Herkesin konuştuğu çocukların annesi

Herkesin konuştuğu çocukların annesi

​Bu fedakarlık ayakta alkışlanır...
Sokağa indiler

Sokağa indiler

ABD'nin üç eyaletinde yarı zamanlı görev alacaklar.
Kamuya esnek model

Kamuya esnek model

​Yeni genelge ile 3 model ve idari izin getirildi.
'EvdeKal'a <br>büyük destek

'EvdeKal'a
büyük destek

​Sokağa çıkma yasağı anketinde çarpıcı iki sonuç...
Dokuz kayıp daha

Dokuz kayıp daha

Bakan Koca kaç kişiye test yapıldığını açıkladı.
Karantinada!

Karantinada!

Bu fotoğraftan hemen sonra öğrendi...
Kira alınmayacak

Kira alınmayacak

Hazine taşınmazları ile ilgili flaş karar.
Ölü sayısı <br>5 bini geçti

Ölü sayısı
5 bini geçti

​İtalya'da koronavirüs salgınında ağır tablo.
Diyanet açıkladı

Diyanet açıkladı

"Salgın hastalık riski varsa ceset torbasıyla defin caiz."
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Esma anneye <br>sürpriz telefon

Esma anneye
sürpriz telefon

'A​rayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş'
Mücadeleye <br>Baykar da katıldı

Mücadeleye
Baykar da katıldı

Tedavideki en önemli cihazdan 250 adet sipariş verdi
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
'Ücretsiz' müjdesi

'Ücretsiz' müjdesi

​Ulaştırma Bakanı Turhan sağlık çalışanlarına güzel haberi verdi.
Karantina kaçaklarına ceza!

Karantina kaçaklarına ceza!

İhbar alan polis alış verişte yakaladı.
'Koronavirüs sahtekarları'

'Koronavirüs sahtekarları'

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
'Eve' mesaj bırakıyor

'Eve' mesaj bırakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uyardı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.