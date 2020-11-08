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Dünya İşgalci güçler bir köyü yıktı
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​İşgalci İsrail bir köyü yıktı

İşgalci güçler bir köyü yıktı

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria kırsalında yer alan Hammisa Bedevi köyünü yıkmasının ardından geriye teneke parçalarından başka bir şey kalmazken, köy ahalisi kış arifesinde çocuklarına barınak bulmanın yollarını arıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Filistin Bölgesi Geçici İnsani Koordinatörü Yvonne Helle, Hammisa’nın İsrail’in “atış alanı” olarak belirlediği bölgede kısmen ya da tamamı yer alan 38 bedevi topluluğundan biri olduğunu belirtmiş ve yıkım işlemlerinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetmişti.
BM Filistin Bölgesi Geçici İnsani Koordinatörü Yvonne Helle, Hammisa’nın İsrail’in “atış alanı” olarak belirlediği bölgede kısmen ya da tamamı yer alan 38 bedevi topluluğundan biri olduğunu belirtmiş ve yıkım işlemlerinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetmişti.

EN VERİMLİ TOPRAKLAR

İşgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım’da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi yerle bir etti. Bu, İsrail’in yıllardır gerçekleştirdiği en büyük yıkımlardan biriydi. Hammisa’da soğuk kış aylarının başladığı günlerde gerçekleşen yıkım, 41’i çocuk 73 Filistinliyi evsiz bıraktı. Köyün bulunduğu topraklar Batı Şeria’nın en verimli topraklarından biri olarak biliniyor.

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YÜZSÜZ İŞGAL

İsrail’in düzenlediği baskın sonucu evlerini kaybeden Ebu Kebbaş ailesi, şu an teneke levha ve taşlarla çevrili derme çatma bir çadırda yaşamaya çalışıyor. 47 yaşındaki Yasir Ebu Kebbaş, İsrail’in yıkım uygulamalarının Batı Şeria’yı ilhak planının bir parçası olduğunu söyleyerek, “Bu yüzsüz bir işgal. Yıkım için kritik bir zaman seçildi. Çocukları ve yaşlıları yağmurda ve dondurucu soğukta evsiz bıraktılar” dedi.

SULARI ÇEKTİLER

Yıkım sırasında hayvanlar için kullanılan yapılar ve güneş enerjisi panellerinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Ebu Kebbaş, “İsrail, Yahudi yerleşim birimleri için bizim sularımızı çekiyor. Su kullanmamıza dahi engel oluyorlar” diye konuştu. Tubas ve Agvar ili yerleşim projeleri sorumlusu Mutez Beşarat ise, İsrail’in yıkımlara son 10 yıldır hız verdiğini söyledi.

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