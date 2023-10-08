İşgalci İsrail dünya genelindeki diplomatlarına 'Evden çıkmayın' talimatı

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgalci İsrail, yapılan görüşmelerinin ardından Netanyahu'nun büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığını ve resmen savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...