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Dünya

İşgalci İsrail Filistinli bedevi köyü Arakib'i 215'inci kez yıktı

İşgalci İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı. İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla Filistinli yaşıyor.

14:38 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail güçleri, baskın düzenledikleri köyü 215'inci kez yıktı. (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçleri, baskın düzenledikleri köyü 215'inci kez yıktı. (Foto: Arşiv)

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin baskın düzenledikleri köyü 215'inci kez yıktığını belirtti.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

#Arakib
#Filistin
#İsrail
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