İşgalci İsrail Gazze'de su şebekelerini hedef aldı: 10 bin ev susuz kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında çeşitli bölgelerde altyapı tesisleri ve su kanallarının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Zarar gören altyapı sistemlerinden dolayı 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, problemin çözülmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle ortaklaşa acil çalışma başlatıldığına işaret edildi.

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İsrail'in yoğun ve kanlı saldırılarında ayrıca anayolların, caddelerin ve kavşakların da hedef alındığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

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Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

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OYNAT 00:59 Gazze’deki Al-Shorouk Kulesi’nin İsrail tarafından bombalandığı anların en net görüntüsü İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 12 Mayıs günü hedef aldığı Al-Shorouk Kulesi yıkılmıştı. Kulenin bombalandığı yere yakın bir noktadan çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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