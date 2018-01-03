İşgalci İsrail: Gazze'den üçüncü kez roket atıldı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’den bugün üçüncü kez atılan bir roketin İsrail’in güneyindeki yerleşim yerine düştüğünü duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze’den atılan bir roketin İsrail’in güneyindeki yerleşim yerine düştüğü ve bu sırada bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bölgeye düşen roketin parçalarına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise, Gazze’den atılan roketin güneydeki Askalan (Aşkelon) kentinde yerleşimin olmadığı boş bir alana düştüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu roketin bugün Gazze’den atılan üçüncü roket olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail tehdit etmişti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün, daha önce Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlerin arkasından Filistin İslami Cihad Hareketi'nin çıkması halinde liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

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Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen cuma günü İsrail'e fırlatılan roketlerin arkasından gerçekten İslami Cihad Hareketi çıkıyorsa hareketin yönetimi, Gazze Şeridi'nde ve dışında bulunan liderleri ile altyapısının hedef alınmasına hazır olduğunu düşünüyor anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in, 29 Aralık Cuma günü Gazze'den fırlatıldığı iddia edilen roketlerle ilgili soruşturmayı tamamladığını aktaran Adraee, şunları kaydetmişti:

"Soruşturma sonucunda, cuma günü atılanların 30 Kasım 2017'de İslami Cihad Hareketi tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinden fırlatılan roketlerin benzeri olduğu ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Hamas'ın, bu örgütü kontrol etmek için ne tür zorluklarla karşılaştığına işaret ediyor."

İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Gazze'den 3 roket atıldığının tespit edildiğini ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirmiş, sözü edilen üçüncü rokete ilişkin ise bilgi vermemişti.

İddia edilen roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

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