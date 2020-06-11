İşgalci İsrail güçleri 15 yıl hapis yatan Filistinliyi serbest kalır kalmaz yeniden gözaltına aldı

İşgalci İsrail tarafından yaklaşık 15 yıl mahkum edilen Filistinli Salah Hüseyin'in kardeşi Şakir Hüseyin, yaptığı açıklamada, 15,5 yıllık cezasını tamamlayan abisini karşılamak üzere ülkenin güneyindeki Necef (Negev) çölünde bulunan Negev Cezaevi'ne gittiklerini söyledi.

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Ancak mutluluklarının yarım kaldığını aktaran Hüseyin, İsrail güçlerinin 49 yaşındaki abisini serbest bırakıldığı an yeniden gözaltına aldığını ve Askalan (Aşkelon) kentindeki sorgu merkezine götürdüklerini belirtti.

Hüseyin, gözaltı sebebine ilişkin bilgi verilmediğini kaydetti. Şakir Hüseyin ayrıca, cezaevindeyken evlenen ve gizlice gönderdiği spermle çocuk sahibi olan abisine normalde cumartesi günü düğün yapmayı planladıklarını ifade etti.