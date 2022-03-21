Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 13 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi siyasetçi 13 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 13 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistinli yerel sivil toplum kuruluşlarından edinilen bilgiye göre, gözaltılar, Ramallah, Eriha, Beytüllahim ve Cenin kentlerinde gerçekleşti.

Gözaltına alınanlar arasında Hamas yerel yetkilisi Şakir Amara'nın yanı sıra, 26 Mart yerel seçimleri için el-Bire kenti belediye başkanlığına aday olan İslam et-Tavil'in de bulunduğu belirtildi.

İşgalci İsrail polislerinin attığı ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti
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İşgalci İsrail polislerinin attığı ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Yerel seçimler öncesi Filistinli siyasetçileri de hedef alan gözaltılar kapsamında, 2 Mart'ta el-Halil kenti belediye başkanlığına aday olan Abdulkerim el-Fellah da gözaltına alınmıştı.

İşgalci İsrail Filistinli 10 yaşındaki çocuğa ses bombası attı
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İşgalci İsrail Filistinli 10 yaşındaki çocuğa ses bombası attı
İşgal altındaki Kudüs kentinde, Şam Kapısı'nın merdivenlerinde İsrail askeri tarafından doğrudan Filistinli kıza ses bombası atıldı. 10 yaşındaki Mina, çenesinin kırılması dahil ciddi şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kız hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean böyle yansıdı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail güçlerinden gözyaşı döken Filistinli çocuklara insanlık dışı muamele
OYNAT 00:40
İsrail güçlerinden gözyaşı döken Filistinli çocuklara insanlık dışı muamele
İşgalci İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik insanlık dışı davranışları sürüyor. Son olarak İsrail güçleri, Filistinli iki çocuğu bileklerinden sıkıca kavrayarak gözaltına almaya çalıştı. Filistinli çocukların gözyaşı dökerek, 'Biz bir şey yapmadık' sözlerine rağmen İsrail askeri sert müdahalesine devam ederek takviye kuvvet çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.


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