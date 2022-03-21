İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli yerel sivil toplum kuruluşlarından edinilen bilgiye göre, gözaltılar, Ramallah, Eriha, Beytüllahim ve Cenin kentlerinde gerçekleşti.

Gözaltına alınanlar arasında Hamas yerel yetkilisi Şakir Amara'nın yanı sıra, 26 Mart yerel seçimleri için el-Bire kenti belediye başkanlığına aday olan İslam et-Tavil'in de bulunduğu belirtildi.

ANASAYFA İşgalci İsrail polislerinin attığı ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Yerel seçimler öncesi Filistinli siyasetçileri de hedef alan gözaltılar kapsamında, 2 Mart'ta el-Halil kenti belediye başkanlığına aday olan Abdulkerim el-Fellah da gözaltına alınmıştı.

OYNAT 00:44 İşgalci İsrail Filistinli 10 yaşındaki çocuğa ses bombası attı İşgal altındaki Kudüs kentinde, Şam Kapısı'nın merdivenlerinde İsrail askeri tarafından doğrudan Filistinli kıza ses bombası atıldı. 10 yaşındaki Mina, çenesinin kırılması dahil ciddi şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kız hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean böyle yansıdı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.