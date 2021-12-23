Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 14 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 14 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 14 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, gözaltıların çoğunluğunun Nablus ile Cenin kentlerinde gerçekleştiği vurgulandı.

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