Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada Filistinlilere ait bir evi yıktı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada Filistinlilere ait bir evi yıktı
Arşiv

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde El-Bire kentine girdi.

İsrail askerleri, C bölgesinde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinli Sair Fuleyfil ve Salim Cuyles'e ait iki katlı, 400 metrekarelik alandan oluşan evi yıktı.

İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü
DÜNYA
İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail ordusu dört evi yıkmak için buldozerle Filistin köyünü bastı
DÜNYA
İsrail ordusu dört evi yıkmak için buldozerle Filistin köyünü bastı

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.