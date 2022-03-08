Dünya İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeriada Filistinlilere ait iki evi yıktı
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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktı. Taraflar arasında çıkan olaylarda 8 Filistinli yaralanırken, onlarcası atılan gazdan etkilendi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeriada Filistinlilere ait iki evi yıktı
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Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında sabah saatlerinde gerginlik yaşandı.

İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda, 8 Filistinli yaralanırken, onlarcası atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıkları da yaralılardan bir kişinin elinden gerçek mermiyle vurulduğunu, bir diğer Filistinliye ise İsrail güçlerinin kullandığı aracın çarptığını aktardı.

Taraflar arasında yaşanan arbedeye rağmen İsrail güçleri, köyde bulunan ve Filistinli tutuklular Muhammed Ceradat ile Ömer ve Gays Ceradat kardeşlere ait iki evi patlayıcılar yerleştirerek yıktı.

İsrail, 4 Aralık 2021'de köyde yaşayan 4 Filistinli aileye evlerinin yıkımı için tebligat göndermişti. İsrail güçleri, aile üyelerinden 5 kişiye yönelik, bir Yahudi yerleşimcinin ölümü hadisesine karışmaları şeklindeki suçlamasını, yıkıma gerekçe olarak göstermişti.

Şubat ayında da köye baskın düzenleyen İsrail askerleri, söz konusu 5 kişiden biri olan Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın da evini yıkmıştı.

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