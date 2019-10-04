Dünya İşgalci İsrail güçleri Gazzede bir Filistinliyi şehit etti
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine karşı bulunduğu orantısız müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibalya Mülteci Kampı'nın doğusunda sınır hattında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki Ala Nizar Hamdan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerde 5 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gerçek mermilerle müdahele ediyorlar

  • İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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