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Dünya İşgalci İsrail güçleri teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

İşgalci İsrail güçleri teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail güçleri teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı
İşgalci israil güçleri (Foto: Arşiv)

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinliler teravih namazını eda etmeye devam ediyor.

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı’na geldikleri sırada saldırdığını belirtti.

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Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinlinin göz altına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

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