İşgalci İsrail güçleri zeytin hasadına destekte bulunan aktivistlere müdahale etti: Göz yaşartıcı gaz kullandılar

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına ve çiftçilere sık sık zarar vermesi nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına yardım edildi.

İsrail askerleri, etkinliğe katılan aktivistlere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, atılan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Batı Şeria'da zeytin hasadının başladığı ekim ayının başından bu yana Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilere saldırılar düzenliyor. Filistinlilere destek olmak isteyen yerli ve yabancı aktivistler ise zaman zaman çiftçilerin zeytin hasadına katılarak onlara destek veriyor.

İsrail askerleri Nablus'taki gösterile müdahale etti

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Filistinliler 11 gündür devam eden İsrail kuşatmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

REKLAM

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Onlarca kişi, atılan gazdan etkilendi.

DÜNYA Filistin: İsrail’in Batı Şeria’da artırdığı gerginlik 'büyük bir patlamanın işareti'