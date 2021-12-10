Dünya İşgalci İsrail güçlerinin başından vurduğu Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin başından vurduğu Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti kırsalında Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere ateş açıldı. İşgalci İsrail askerlerinin saldırısında başından vurulan bir 31 yaşındaki bir Filistinli vefat etti.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçlerinin başından vurduğu Filistinli şehit oldu
Arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Nablus kırsalındaki olaylarda ağır yaralandıktan sonra kentteki Rafediya Devlet Hastanesine nakledilen Filistinli gencin kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, kafasından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan Filistinlinin "şehit" olduğu kaydedildi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, Nablus’un Beyta beldesi kırsalında düzenlenen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride İsrail askerince vurularak hayatını kaybeden Filistinlinin 31 yaşındaki Cemil Ebu Ayaş olduğu ifade edildi.

Haberde, Beyta beldesindeki olaylarda 4 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

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FİLİSTİNLİLERİN YAHUDİLERİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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