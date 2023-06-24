İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Tarık İdris (39) adlı Filistinliyi dün Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaraladığı kaydedildi.

Karnına kurşun isabet etmesi sonucu Nablus'taki Arap İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İdris'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçleri bu sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te de Kalendiya Askeri Kontrol Noktası'nda Filistinli İshak Hamdi Emin el-Acluni'yi ateş ederek katletmişti.

İsrail gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.