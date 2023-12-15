İşgalci İsrail Han Yunus kentinde bir okulu bombaladı: Beş Filistinli katledildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a “Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını” söylediği belirtildi.