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Dünya

İşgalci İsrail Han Yunus kentinde bir okulu bombaladı: Beş Filistinli katledildi

İsraill güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti.

09:45 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:52 - 15/12/2023 Cuma
AA
İsrail Han Yunus kentinde okula sığınanlara saldırı düzenledi.
İsrail Han Yunus kentinde okula sığınanlara saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldürüldü.


Obüslerle hedef aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef aldı.


  • İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

Gece saatlerinde Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.


Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.


Katil İsrail katliamını sürdürüyor: Gazze'ye 69 gündür bomba yağıyor
Katil İsrail katliamını sürdürüyor: Gazze'ye 69 gündür bomba yağıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a “Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını” söylediği belirtildi.


#gazze
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#Han Yunus
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