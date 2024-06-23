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İşgalci İsrail hapishanelerde yer kalmadığı için 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti

İşgalci İsrail ordusu, hapishanelerde yer kalmaması nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti.

14:36 - 23/06/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail hapishanesi (Arşiv)
İşgalci İsrail hapishanesi (Arşiv)

Haber, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlandı.

Cezaevi ve gözaltı merkezlerinde yer kalmaması nedeniyle İsrail ordusu ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bu hafta düzenlenmesi gereken Filistinli aktivistlere yönelik 20 gözaltı operasyonunu iptal ettiği belirtildi.

Cezaevi ve gözaltı merkezlerindeki doluluk nedeniyle Batı Şeria'da daha fazla gözaltı operasyonunun iptal edilebileceği kaydedildi.

Ayrıca İsrail güvenlik birimlerinin, doluluktan dolayı yer açmak için "idari tutukluları" da tutukluluk süresi sonunda süreyi uzatmadan serbest bırakmak zorunda kalacağı ifade edildi.

İsrail Cezaevi İdaresi, nisan ayında yaptığı açıklamada, hapishanelerde Filistinli tutuklular için 14 bin 500 kişilik kapasite bulunduğunu ancak halihazırda bu sayının 21 bini aştığını duyurmuştu.

Günlük düzenlenen baskınlar ve gözaltılarla kapasitenin gittikçe aşıldığı ifade edilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin bugünkü açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 345'e ulaştığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#gözaltı
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#israil
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