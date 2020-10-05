İşgalci İsrail kan dökmeye doymuyor: Batı Şeria'da bir Filistinli daha şehit edildi İşgalci İsrail kan dökmeye doymuyor: Batı Şeria'da bir Filistinli daha şehit edildi Bir Filistinli daha işgal altındaki Batı Şeria’da molotofkokteyli attığı gerekçesiyle işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateşte şehit oldu. Filistin makamlarından olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi 05 Ekim 2020, 20:31 Son Güncelleme: 05 Ekim 2020, 20:36 AA