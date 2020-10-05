Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İşgalci İsrail kan dökmeye doymuyor Batı Şeriada bir Filistinli daha şehit edildi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail kan dökmeye doymuyor: Batı Şeria'da bir Filistinli daha şehit edildi

İşgalci İsrail kan dökmeye doymuyor: Batı Şeria'da bir Filistinli daha şehit edildi

Bir Filistinli daha işgal altındaki Batı Şeria’da molotofkokteyli attığı gerekçesiyle işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateşte şehit oldu. Filistin makamlarından olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Einav Yahudi yerleşim birimi yakınlarında askeri kontrol noktasına molotofkokteyli atmaya çalışan 3 Filistinliye ateş açtığı belirtildi.

  • Bir Filistinlinin açılan ateşte hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer Filistinlilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Filistin makamlarından olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı. İşgalci İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Dışişleri'nden Netanyahu'ya Batı Şeria tepkisi: İşgalci anlayışın kanıtı
GÜNDEM
Dışişleri'nden Netanyahu'ya Batı Şeria tepkisi: İşgalci anlayışın kanıtı

BAE Filistin topraklarını işgal eden şirketlerle anlaşmalar imzalıyor
DÜNYA
BAE Filistin topraklarını işgal eden şirketlerle anlaşmalar imzalıyor
Abone Ol Google News
Ağır hasta sayımız azalıyor

Ağır hasta sayımız azalıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.
Yüz yüze eğitim genişliyor

Yüz yüze eğitim genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin öğrenciye de müjdeyi verdi.
Beyaz Sarayda ortalık karıştı

Beyaz Saray'da
ortalık karıştı

​Trump'ın ardından pozitif vakalar arttı.

​Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor.
Bademcik ameliyatı canından etti

Bademcik ameliyatı canından etti

Minik Kaan için utanmadan ailesine 'durumu iyiye gidiyor' dendi...
Bunu biz hazmedemeyiz!

Bunu biz hazmedemeyiz!

Ersin Tatar, ​KKTC'deki tarihi seçimler öncesi TVNET'e konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.