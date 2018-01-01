İşgalci İsrail konserini iptal eden Lorde'yi karalama kampanyası

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, ABD'nin Kudüs kararı ve ardından yaşanan tartışmalar üzerine bu yaz İsrail'de vermeyi planladığı konseri iptal etmişti.

Lorde, bu ay başında duyurulan yeni albümünün dünya turu kapsamında planlanan Haziran 2018'deki Tel Aviv konserini, "şu anda doğrusunun bu olduğunu düşündüğü için" iptal etme kararı aldığını açıklamıştı.

Yeni Zelandalı şarkıcının bu kararına işgalci İsrail tarafından ağır eleştiriler gelmişti.

Bugün de ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.

Washıngton Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi.

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Washıngton Post'ta yayınlanan Lorde ilanı

Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için Suriye'yi görmezden geliyor" denildi.

Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı.

Lorde, İsrail'in Filistin'deki işgalini ve Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini protesto eden Boykot, Yatırımların Çekilmesi ve Yaptırım (BDS) hareketi bir süredir sanatçıya konseri iptal etme çağrısı yapıyordu.

Lorde, iptal kararıyla aralarında Roger Waters ve Elvis Costello'nun bulunduğu İsrail'i boykot eden sanatçılar arasına katılmış oldu.