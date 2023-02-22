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Dünya

İşgalci İsrail Nablus'ta 9 Filistinliyi katletti: 36'den fazla yaralı var

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında ilk belirlemelere göre, 9 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

14:03 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç girişten baskın düzenledi. Belde el-Kadime bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan olayda, silah ve patlama sesleri yükseldi.

Beş kişi ağır yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı kaynakları, baskında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 36 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların Rafidya Devlet, Özel Nablus ve En-Necah hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada ise "Güvenlik güçleri, şu anda Nablus kentinde faaliyet yürütüyor, ayrıntılar daha sonra." ifadesine yer verildi. İsrail radyosunda ise Filistin tarafında yaralılar olduğunu bildirdi.



#baskın
#Filistinli
#israil
#Nablus
#yaralı
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