İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri El-Halil, Beytüllahim, Nablus şehirleri ve Cenin yakınlarındaki mülteci kampına baskınlar düzenledi.

Nablus'a düzenlenen baskında üç Filistinlinin gözaltına alındığı ve bölgede olaylar çıktığı belirtildi. İsrail ordusu, olaylara müdahale ettiğini ve bir kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu açıkladı.

Beytüllahim, Ramallah, El-Halil, Tulkerim ve kuzeydeki Tubas kenti yakınlarındaki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, bazı "şüphelileri" gözaltına aldığı kaydedildi. Baskınlarda Filistinlilerle olaylar çıktığı, ordu birliklerinin bazı noktalarda gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklamasında, gece boyunca devam eden operasyonlarda 12 Filistinlinin gözaltına alındığı, son günlerde Batı Şeria genelinde 50 Filistinlinin gözaltına alınarak sorgulandığı ifade edildi.

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İsrail ordusunun ayrıca Nablus vilayetine bağlı Sebastiya kentinde sekiz kişilik Filistinli bir ailenin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

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Gazze çevresinde güvenlik

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İslami Cihad Lideri Bassam Saadi ve damadını gözaltına alması üzerine, abluka altındaki Gazze çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Gazze Şeridi çevresindeki İsraillilerin kullandığı yolların "saldırı olabileceği endişesiyle" kapatıldığını açıklayan İsrail ordusu, İsrail'e açılan Erez kapısında geçişlerin durdurulduğunu bildirdi.

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İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da, Başbakan Yair Lapid'in Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

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