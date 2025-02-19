İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı 20 kişiyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı kentlerine ve kasabalarına baskınlar düzenledi.

Bazı kent ve kasabalara ateş açarak ve gaz bombası atarak giren İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında zaman zaman olaylar çıktı.