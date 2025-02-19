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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı 20 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı 20 kişiyi gözaltına aldı

08:0819/02/2025, Çarşamba
AA
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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik sürdürdüğü saldırıları kapsamında şehir ve kasabalara düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, 20 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı kentlerine ve kasabalarına baskınlar düzenledi.

Bazı kent ve kasabalara ateş açarak ve gaz bombası atarak giren İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında zaman zaman olaylar çıktı.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanırken, çok sayıda kişi gazdan etkilendi, 20 kişi de gözaltına alındı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin

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