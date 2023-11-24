İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Saldırıda yaralananlar Aksa Hastanesi'ne getirildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.
Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağı'ndan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi.
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