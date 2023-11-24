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İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

İşgalci İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

11:47 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 12:50 - 24/11/2023 Cuma
AA
Saldırıda yaralananlar Aksa Hastanesi'ne getirildi.

Saldırıda yaralananlar Aksa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağı'ndan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

#İsrail ordusu
#Gazze Şeridi
#Filistin
1 saat önce
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