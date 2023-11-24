İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı. Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak ve Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve dört akaryakıt TIR'ı girecek. İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.