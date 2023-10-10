|
Dünya

İşgalci İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam eden işgalci İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.

11:20 . 10/10/2023 Salı
AA
Gazze

Gazze

İşgalci İsrail ile Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, bölgede tansiyon giderek artıyor.

İsrail ordusu dün gece ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam etti.

Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze’den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor.

Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.



#Gazze
#israil
#Kudüs
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın Hava Nasıl Olacak? 11 Ekim Salı İl İl Hava Durumu