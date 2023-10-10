İşgalci İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor

İşgalci İsrail ile Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, bölgede tansiyon giderek artıyor.

İsrail ordusu dün gece ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam etti.