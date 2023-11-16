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Dünya

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

08:39 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.


Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.


Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.


Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.




#Filistin
#gazze
#İsrail saldırıları
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