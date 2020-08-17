İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Hayat

Namaz nasıl kılınır?

Namaz nasıl kılınır? İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namaza yeni başlayanlar için namaz nasıl kılınır? sorusu merak ediliyor. Haberimizde namazın kılınış tarifini ve sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazının kaç rekat olduğunu bulabilirsiniz.