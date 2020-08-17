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Dünya İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüste bir Filistinliyi şehit etti
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İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli, işgalci İsrail polisi tarafından vurularak şehit edildi. Saldırının ardından Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

  • Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin bölgeye intikal eden Filistin Kızılayı çalışanlarının yaralı Filistinliye müdahale etmesine izin vermediği ifade edildi.

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Öte yandan işgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ve "etkisiz hale" getirildiği kaydedildi.

Yerel basın, bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını, vurulan Filistinlinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Olayın ardından İsrail polisi Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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