Dünya İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 181e yükseldi
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İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 181'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 181e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Eymen Ebu el-Avf'ın da cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Kudra, gece yarısından itibaren yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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