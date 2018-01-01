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İşgalci İsrail Temimi'nin gözaltı süresini 8 gün daha uzattı

İşgalci İsrail askerlerine karşı kahraman duruşuyla Filistinli cesur kız olarak anılan Ahed et-Temimi ve annesinin gözaltı süresini işgal mahkemesi 8 gün daha uzattı. Temimi ve annesinin gözaltı süreleri üçüncü kez uzatılıyor.

Haber MerkeziAA
Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi
Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi

İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 8 gün uzattı.

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için üçüncü kez gözaltı sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra, güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." denildi.

Temimi ile annesinin sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ahed ayrıca, ordunun çalışmalarına karşı koymak, isyan eylemlerine katılmak ve başkalarını bu eylemlere katılmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Annesi Neriman da aynı olaylara karışmak ve Facebook hesabından olaylara katılımı teşvik etmekle suçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, geçen perşembe günü Temimi ailesinin gözaltı süresini 5 gün uzatmıştı.

  • "Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
  • "İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.
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