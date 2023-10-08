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Dünya

İşgalci İsrail'de büyük panik: Yanlışlıkla kendi vatandaşını vurdu

İsrail güçlerinin, dur ihtarına uymadığı için terörist zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

16:16 . 8/10/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.


İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı

İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.


Olay yerindeki bir polis,
"Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz"
ifadelerini kullandı.

Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgalci İsrail, yapılan görüşmelerinin ardından Netanyahu'nun büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığını ve resmen savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...


Can kaybı artıyor

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyonun başladığını duyurdu.


İşgalci İsrail güçleri iki günde 313 Filistinliyi katletti, bin 190 kişi yaralandı. 750 İsrailli ise kayıp. Her iki tarafta da can kaybı artıyor.


Sayısız bina ve araç ise alevler içinde kaldı.



#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Hamas
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