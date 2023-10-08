İşgalci İsrail'de büyük panik: Yanlışlıkla kendi vatandaşını vurdu

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İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.
İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı
İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Can kaybı artıyor
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyonun başladığını duyurdu.
İşgalci İsrail güçleri iki günde 313 Filistinliyi katletti, bin 190 kişi yaralandı. 750 İsrailli ise kayıp. Her iki tarafta da can kaybı artıyor.
Sayısız bina ve araç ise alevler içinde kaldı.