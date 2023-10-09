İşgalci İsrail'den Gazze’deki iki mülteci kampına bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

İran, Gazze Şeridi'nden düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısını planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun "İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını" söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu 'zafer' olarak niteledi. Reisi, saldırı için "Bu sahte siyonist rejime karşı direnişin tezahürüdür" dedi. İran'ın BM misyonu tarafından da "Filistin'e destek veriyoruz ancak Filistin'in düzenlediği saldırıya dahil değiliz" denildi.