İşgalci İsrail'den Gazze’deki iki mülteci kampına bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Vurulan kamptan ilk görüntüler.
Hamas’ın İsrail’e yönelik ’Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası İsrail ve Filistinliler arasındaki savaşın boyutu giderek artıyor.
Savaşın 3. gününde İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze’deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.
Yoğunluğun en fazla olduğu mülteci kamplarına yapılan 2 baskının da 10 dakika içinde gerçekleştiği ve kamplarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.
Saldırıların ardından yerel kaynaklar Gazze şehir hastanesi El-Şifa’ya onlarca yaralının getirildiğini açıkladı.
Saldırılarda ölenlerin ise Endonezya Hastanesi ve El-Şifa Hastanesi’ne nakledildiği kaydedildi.
Saldırılar geniş çapta yıkıma ve onlarca evde hasara neden olurken, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların başladığı bildirildi.
Ebu Aşkiyan ailesinin evi hedef alındı
Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.
Gazze-İsrail savaşı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.
Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.
Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 800 İsraillinin öldüğü, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtiliyor.