|
Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'ye akaryakıt ambargosu: Ne olursa olsun girişe izin verilmeyecek

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin vermeyeceklerini belirtti. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

22:55 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Maliye Bakanı Smotrich, "Gazze'yi savaştan sonra kontrol altına alacaklarını" ifade etti ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntılı bilgi vermedi.

"Ne olursa olsun akaryakıt girişe izin verilmeyecek"

Gazze'ye uygulanan yoğun ablukaya işaret eden Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyeceğini kaydetti.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

BM hayati çağrı yapmıştı: İnsanlar ölecek

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen daha önce de "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" açıklamıştı.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Birleşmiş Milletler
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu?