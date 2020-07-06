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Dünya İşgalci İsrailden Gazzeye hava saldırısı
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İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki Zeytune bölgesinin tarım arazilerinde yoğunlaşan hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. İşgalci İsrail ordusu, söz konusu saldırının Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan bazı tarım arazilerine hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, hava saldırıları Gazze'nin doğusundaki Zeytune bölgesinin tarım arazilerinde yoğunlaştı.

Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

  • Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin Gazze'deki Hamas Hareketi'ne ait mevkileri vurduğu duyuruldu. Açıklamada, vurulan noktalarda altyapının hedef alındığı belirtildi.

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Karşılık verdiklerini iddia ettiler

Ayrıca İsrail ordusu, söz konusu saldırının Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık olduğunu öne sürdü.

Pazar akşamı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den 3 roket fırlatıldığı "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle bunlardan birinin düşürüldüğü ifade edildi. Diğer iki roketin düştüğü yer ve olası zarara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze'den roket fırlatıldığı iddiaları karşısında Filistinli gruplardan olayı henüz üstlenen olmadı.

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