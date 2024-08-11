İşgalci İsrail'den göç dayatması: Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi

Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Akçal, İsrail’in saldırılarına tepkisini göstermek için Gazze’de yaşananları evinin duvarlarına resmediyor. Filistin’le ilgili haberleri izlerken babasına oradaki acıları evlerinin duvarına çizmek istediğini söylediğini dile getiren Akçal, “Televizyonda herkes tepkisini farklı bir şekilde gösterirken ben de bu yola başvurdum. Oradaki çocukların, anneleri ve babalarının inançlı duruşlarını görünce evimizin duvarına çizmek istedim. Duvarda Filistin ve Türk bayrağını da çizdim. Biz birlikte olursak çok güçlüyüz” diyor.