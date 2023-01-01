İşgalci İsrail'den sınır ihlali: Lübnan ordusu alarm durumuna geçti

Lübnan'ın Sayda ve Nebatiye kentlerinde paralarını çekemeyen iki mudi silahla banka şubelerini basarken, Sayda'daki olayda banka kapısına ateş açıldı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde asker olduğu belirtilen bir mudi silahla banka şubesini basmaya çalıştı. Lübnanlı mudi, bankanın giriş kapısına ateş açtı. Olayın ardından Lübnan ordusunun söz konusu askeri gözaltına aldığı belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, şahısın içeri alınmaması üzerine elindeki tabanca ile bankanın kapısına doğru birkaç el ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrası güvenlik görevlilerinin banka şubesinin kepenklerini kapattığı, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.