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Dünya

İşgalci İsrail'den sınır ihlali: Lübnan ordusu alarm durumuna geçti

Lübnan ordusunun İsrail güçlerinin sınır ihlallerinden dolayı alarm durumuna geçtiği bildirildi.

16:28 . 22/01/2023 Pazar
AA
İşgalci İsrail'den sınır ihlali

İşgalci İsrail'den sınır ihlali

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, üç ekskavatör, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir piyade kuvvetinden oluşan İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Hunin kasabası yakınında sınırı ihlal ettiği aktarıldı.

Haberde, "Lübnan ordusunun Mavi Hat'tın herhangi bir şekilde ihlal edilmesini önlemek için bölgede alarm durumuna geçtiği" ifade edildi.

Lübnan ordusundan 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, güneydeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde bulunan "Mavi Hat" sınırını, askeri ekskavatörle iki bölgeden yaklaşık 2 metre ihlal ettiği kaydedilmişti.

İsrail'in ihlalinin fark edilmesi üzerine Lübnan ordusunun duruma itiraz ettiği ve İsrail'in sınır üzerinde çalışmalar yapmasına müsaade etmediği aktarılmıştı.

Açıklamada, ihlalin ardından bölgeye UNIFIL güçlerinin intikal ettiği ve ihlalin kayıt altına alındığı belirtilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında, 87 kilometrelik sınır bulunuyor; burada iki taraf arasında zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. "Mavi Hat", 1978'de kurulan UNIFIL tarafından denetlenip korunuyor.


Lübnan'da parasını çekemeyen mudiler banka bastı
Lübnan'da parasını çekemeyen mudiler banka bastı

Lübnan'ın Sayda ve Nebatiye kentlerinde paralarını çekemeyen iki mudi silahla banka şubelerini basarken, Sayda'daki olayda banka kapısına ateş açıldı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde asker olduğu belirtilen bir mudi silahla banka şubesini basmaya çalıştı. Lübnanlı mudi, bankanın giriş kapısına ateş açtı. Olayın ardından Lübnan ordusunun söz konusu askeri gözaltına aldığı belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, şahısın içeri alınmaması üzerine elindeki tabanca ile bankanın kapısına doğru birkaç el ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrası güvenlik görevlilerinin banka şubesinin kepenklerini kapattığı, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.


#israil
#Lübnan
#sınır
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İşgalci İsrail'den sınır ihlali: Lübnan ordusu alarm durumuna geçti
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