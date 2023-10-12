İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu: Holokost'tan bu yana yaşadığımız en kötü gün

İsrail Başbakanı Netanyahu
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste bir konuşma yaptı.
"7 Ekim, Holokost'tan bu yana yaşadığımız en kötü gün"
"7 Ekim, Holokost'tan bu yana yaşadığımız en kötü gün"
Yaşanan çatışmaların, işgalci İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu,
"bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi"
olduğunu söyledi.
Netanyahu, "
Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır."
ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı,
"7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak."
dedi.
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26 dakika önce