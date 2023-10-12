|
Dünya

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu: Holokost'tan bu yana yaşadığımız en kötü gün

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu söyledi. Yaşanan çatışmaların, işgalci İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söyledi.

22:52 . 12/10/2023 Perşembe
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste bir konuşma yaptı.

"7 Ekim, Holokost'tan bu yana yaşadığımız en kötü gün"

Yaşanan çatışmaların, işgalci İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu,
"bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi"
olduğunu söyledi.
Netanyahu, "
Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır."
ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı,
"7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak."
dedi.


#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Hamas
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler