İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 28'e yükseldi

İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi katlettiğini ifade etti.
Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.
12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılmaz hale geldiğini aktardı.
Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda." dedi.
Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.
Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.