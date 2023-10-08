İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 256'ya yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

İşgalci İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İşgalci İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin tahliye edilmeye başlandığı ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

- Ne olmuştu?

- Ne olmuştu?

İşgalci İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın saldırılarında şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.