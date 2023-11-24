İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa zulmü sürüyor: Cuma namazı kılınmasını 7 haftadır kısıtlıyor

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 6 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın kişi namaz kılabildi.