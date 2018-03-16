Dünyaİşgalci İsrailin saldırılarında 12 Filistinli yaralandı
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İsrail'in Filistin'e saldırıları - İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

İşgalci İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere saldırısında 12 kişi yaralandı.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararının 100. gününde düzenlenen protestolara müdahalesinde 12 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde 12 Filistinliyi vurarak yaraladığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların durumlarının ağır olmadığı ve Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarılmıştı.

  • Hamas dün akşam ABD'nin Kudüs kararının 100. günü dolayısıyla İsrail'e karşı "öfke günü" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.

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