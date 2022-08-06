Dünya İşgalci İsrailin zulmü bitmiyor Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti
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İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yine bir katliam haberi geldi. Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrailin zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yaklaşık 449 roket atıldığını bunlardan 81'inin Gazze içine, 14'ünün de denize düştüğünü açıkladı.

​İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti
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​İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti
İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yine bir katliam haberi geldi. Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulduğu dokuz kişi hayatını kaybetti.


SİVİL KATLİAMI SÜRÜYOR

Sivil katliamı haberlerinin peş peşe geldiği Gazze'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail Gazze'de sivil katliamına devam ediyor
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İşgalci İsrail Gazze'de sivil katliamına devam ediyor
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İşgalci güçler Gazze'nin güneyinde Refah Bölgesi'nde bulunan 5 katlı bir binaya saldırdı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. İşgalci İsrail'in saldırısı sonucu yaralanan Gazzelilerin ambulanslarla hastanelere taşındığı anlar kameraya böyle yansıdı.


İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı
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İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

  • Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Gazze gece boyunca işgalci İsrail'in saldırılarına direndi
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Gazze gece boyunca işgalci İsrail'in saldırılarına direndi
İşgalci İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları gece boyu sürerken, Gazze'den de misilleme atışları yapıldı.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vuruyor. Saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybederken, 125 kişi de yaralandı. Saldırılar devam ederken İsrail'de 'Yüksek Komuta Odası' kuruldu ve 25 bin yedek asker göreve çağrıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere saldırı düzenledi.

BÖLGE SİVİL TRAFİĞİNE KAPALI

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait olduğu gerekçesiyle bazı noktalara saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze'de katliam yaptı: Çocuk katili
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İsrail Gazze'de katliam yaptı: Çocuk katili
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