İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yaklaşık 449 roket atıldığını bunlardan 81'inin Gazze içine, 14'ünün de denize düştüğünü açıkladı.
SİVİL KATLİAMI SÜRÜYOR
Sivil katliamı haberlerinin peş peşe geldiği Gazze'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.
- Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vuruyor. Saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybederken, 125 kişi de yaralandı. Saldırılar devam ederken İsrail'de 'Yüksek Komuta Odası' kuruldu ve 25 bin yedek asker göreve çağrıldı.
BÖLGE SİVİL TRAFİĞİNE KAPALI
Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.
İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait olduğu gerekçesiyle bazı noktalara saldırı başlatmıştı.