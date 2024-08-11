|
Dünya

İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlarını sürdürüyor

Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok köyü ve kasabasına baskın düzenleyerek Filistinli gruplarla çatıştı. Son zamanlarda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

07:22 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 07:23 - 11/08/2024 Pazar
AA
Gazze'de, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Gazze'de, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgalci İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Kusra kasabasına baskın düzenledi.


İsrail askerleri, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.


Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.


Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki, Tulkerim kentinin farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda da rastgele ateş açtı.


Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre ise İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine yaptığı baskında bölge sakinlerine karşı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah'ın batısında Filistinlilere ait tarım arazilere ve tarım araçlarına saldırı düzenledi.


Ordu güçleri daha sonra bölgeye baskın düzenleyerek, gaspçılara karşı çıkmaya çalışan Filistinlilere gerçek mermiler ve zehirli göz yaşartıcı gazla müdahale etti.


İsrail ordusu ve İsrailli gaspçılar, El-Bire kentine baskın yaptı.


Saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.


Batı Şeria'da İsrail zulmü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.




#Batı Şeria
#Gazze
#İsrail
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?