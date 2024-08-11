İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlarını sürdürüyor

İşgalci İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Kusra kasabasına baskın düzenledi.





İsrail askerleri, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.





Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.





Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki, Tulkerim kentinin farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda da rastgele ateş açtı.





Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre ise İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine yaptığı baskında bölge sakinlerine karşı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.





Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah'ın batısında Filistinlilere ait tarım arazilere ve tarım araçlarına saldırı düzenledi.





Ordu güçleri daha sonra bölgeye baskın düzenleyerek, gaspçılara karşı çıkmaya çalışan Filistinlilere gerçek mermiler ve zehirli göz yaşartıcı gazla müdahale etti.





İsrail ordusu ve İsrailli gaspçılar, El-Bire kentine baskın yaptı.





Saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.





Batı Şeria'da İsrail zulmü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.











