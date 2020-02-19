İşgalci İsraillilerin yaraladığı 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti

Vadi Hilva Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan video kaydında konuşan Malik İsa'nın (9) babası, "Oğlumun aldığı yara ölümcüldü. Hayatı kurtuldu ama sol gözünü kaybetti." ifadelerini kullandı.

Oğlunun başından yaralandığını hatırlatan baba İsa, yarasının iyileşmeye başladığını ancak sol gözünün bir daha göremeyeceğini söyledi.

İşgalci İsrail askerleri, 15 Şubat Cumartesi günü İsaviyye beldesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de taş atarak baskına engel olmaya çalışmıştı. Filistinli Malik İsa da söz konusu arbede sırasında İşgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail askerleri, 27 Haziran 2019'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) yakın mesafeden açtığı ateş sonucu katletmesinden bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.