Dünya İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı
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İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darp etti. Saldırıyı kınayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayış gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı
İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı

Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

AA KAMERAMANINI DARP ETTİLER

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti.

İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı
OYNAT 00:48
İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı
İşgalci Yahudi yerleşimciler, Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi darp etti. Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ'TAN KINAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaralanan Rumeyle ve AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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