İşgalci Yahudi yerleşimciler AA kameramanına saldırdı Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darp etti. Saldırıyı kınayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayış gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.

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