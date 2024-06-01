İşgalciler Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Nablus, Cenin, El Halil ve Kalkilya kenti ile Kudüs'te aralarında bir kadın ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.