İşgalciler Gazze'deki Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu

Şifa Hastanesi, İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından hizmet dışı kalmıştı. (Foto: Arşiv)
İsrail güçlerinin saldırı ve ablukaları altındaki Gazze'de, Şifa Hastanesinin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bildirildi.
İsrail güçleri, Şifa Hastanesinde, Müdür Ebu Silmiyye'yi alıkoydu.
İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması
İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.