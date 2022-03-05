İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi
Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 10'uncu güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 10'uncu gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler..
16.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.
16.17: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını şiddetle tavsiye etti.
Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını neredeyse yok ettik
16.10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat düzenlemek çok zor bir karardı. Medeni Batı Donbas'ta 8 yıl boyunca öldürülen 14 bin kişiyi görmezden gelmemizi mi istiyordu? Donbas'taki insanlar sokak köpeği değil. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Donbas'ın Rusça konuşmasına ve kendi istediği gibi yaşamasına izin verilmeliydi, ancak bölgeyi abluka altına aldılar. Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamadığı iddiaları saçmalık tiyatrosu. Ukrayna, Sovyet döneminden beri nükleer ve füze yetkinliğine sahip. Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını amaçlıyoruz. Şu anda anayasalarında NATO üyeliği hedefi yazıyor. Evet Rusya'da da radikaller var ama iktidar onları desteklemiyor. Rusya bu radikalleri kahraman yapmıyor ama onlar yapıyor. Ukraynalı yetkililer 3 gündür Harkov ve Sumı'daki yabancı öğrencileri rehin olarak tutuyor. Ukrayna 'da hayatlarını ortaya koyan askerlerimiz geleceğimiz için savaşıyor." dedi.
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Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.
15.22: Ukrayna’da vatandaşlar, kentlerine giren Rus ordusunu protesto etmek için sokaklara çıktı.
15.00:Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Milliyetçiler Ukrayna'daki sivil nüfusun insani yardım koridorlarından dışarı çıkmasına izin vermedi" açıklaması yaptı.
'ZELENSKİY NATO'YU SAVAŞA SOKMAK İSTİYOR'
14.50: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelensky, NATO'nun çatışmaya müdahale etmemesinden bu kadar rahatsızsa, demek ki durumu çözmek için NATO'ya güveniyor, NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor. NATO'nun savaşa girmesini istiyor."
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UKRAYNA'YA TAHLİYE SUÇLAMASI
Lavrov, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler" dedi.
14:13: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm ülkeyi kapsamını istiyoruz." dedi.
14.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Müzakere perspektifi tatmin edici olursa Lavrov ile Türkiye'de görüşebilirim." dedi. Kuleba bu açıklamayla Antalya'da 11-13 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu'na işaret etti.
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'Mariupol'de bombalamalar nedeniyle tahliyeler durduruldu'
15:50: Mariupol Kent Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafının sessizlik rejimine uymaması ve güvenlik nedeniyle hem Mariupol'un kendisini hem de çevresini bombalamaya devam etmesi nedeniyle nüfusun tahliyesi ertelendi. Tüm Mariupol sakinlerinden dağılmalarını ve sığınak yerlerine gitmelerini rica ediyoruz. Tahliye hakkında daha fazla bilgi yakında yayınlanacaktır. Şu anda, ateşkes rejimi oluşturmak ve güvenli bir insani koridor sağlamak için Rusya Federasyonu ile müzakereler devam ediyor. Polis ayrıca şehir sakinlerini hoparlörler yardımıyla bilgilendirecek." denildi.
13.02: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY), Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları yüzünden ikmal için gelen 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermediği belirtildi.
Erdoğan ile Putin görüşecek
12.54: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini açıkladı.
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Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü
Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.
12.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.
12.00: İnsani koridor açıldı: Rusya, Mariupol ve Volnovaha'da orduyu bekleme pozisyonuna aldı.Sivillerin tahliyesi 17.00'a kadar sürecek. Mariupol'den 200 bin, Volnovaha'dan 15 bin kişi çıkarılacak.
11.52: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.
10.55: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor.
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10:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’da yönetimi değiştirerek Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.
10.25: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı.
10.10: Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kari çevresindeki kuşatma küçülüyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor" denildi.
09.58: Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.
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09.36: Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
07.30: ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.
07.20: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.
07.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna’da olduğunu belirterek, "Kiev’deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.
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00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.