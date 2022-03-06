İşgalde 11'inci gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 11'inci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler..

23.45: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” dedi.

23.36: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaşın gölgesinde Polonya ve ABD ilişkilerini değerlendirdi. Blinken, Polonya'da insani yardımlar için ABD Kongresi'nden 2 milyar 750 milyon dolarlık fon desteği istendiğini de belirtti.

23.03: Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini hatırlatarak, “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı” dedi.

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21.59: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştu.

21.21: Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini hatırlatarak, “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı” dedi.

20.42: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." dedi.

20.04: Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

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19.49: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.

19.48: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

18.35: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

18.26: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin önceliği çatışmayı sona erdirmek.

17.07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

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16.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

16.17: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını şiddetle tavsiye etti.

Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını neredeyse yok ettik

16.10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat düzenlemek çok zor bir karardı. Medeni Batı Donbas'ta 8 yıl boyunca öldürülen 14 bin kişiyi görmezden gelmemizi mi istiyordu? Donbas'taki insanlar sokak köpeği değil. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Donbas'ın Rusça konuşmasına ve kendi istediği gibi yaşamasına izin verilmeliydi, ancak bölgeyi abluka altına aldılar. Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamadığı iddiaları saçmalık tiyatrosu. Ukrayna, Sovyet döneminden beri nükleer ve füze yetkinliğine sahip. Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını amaçlıyoruz. Şu anda anayasalarında NATO üyeliği hedefi yazıyor. Evet Rusya'da da radikaller var ama iktidar onları desteklemiyor. Rusya bu radikalleri kahraman yapmıyor ama onlar yapıyor. Ukraynalı yetkililer 3 gündür Harkov ve Sumı'daki yabancı öğrencileri rehin olarak tutuyor. Ukrayna 'da hayatlarını ortaya koyan askerlerimiz geleceğimiz için savaşıyor." dedi.

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Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.





15.22: Ukrayna’da vatandaşlar, kentlerine giren Rus ordusunu protesto etmek için sokaklara çıktı.

15.00:Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Milliyetçiler Ukrayna'daki sivil nüfusun insani yardım koridorlarından dışarı çıkmasına izin vermedi" açıklaması yaptı.

'ZELENSKİY NATO'YU SAVAŞA SOKMAK İSTİYOR'

14.50: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelensky, NATO'nun çatışmaya müdahale etmemesinden bu kadar rahatsızsa, demek ki durumu çözmek için NATO'ya güveniyor, NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor. NATO'nun savaşa girmesini istiyor."

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UKRAYNA'YA TAHLİYE SUÇLAMASI

Lavrov, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler" dedi.

DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor





14:13: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm ülkeyi kapsamını istiyoruz." dedi.

14.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Müzakere perspektifi tatmin edici olursa Lavrov ile Türkiye'de görüşebilirim." dedi. Kuleba bu açıklamayla Antalya'da 11-13 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu'na işaret etti.

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'Mariupol'de bombalamalar nedeniyle tahliyeler durduruldu'

15:50: Mariupol Kent Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafının sessizlik rejimine uymaması ve güvenlik nedeniyle hem Mariupol'un kendisini hem de çevresini bombalamaya devam etmesi nedeniyle nüfusun tahliyesi ertelendi. Tüm Mariupol sakinlerinden dağılmalarını ve sığınak yerlerine gitmelerini rica ediyoruz. Tahliye hakkında daha fazla bilgi yakında yayınlanacaktır. Şu anda, ateşkes rejimi oluşturmak ve güvenli bir insani koridor sağlamak için Rusya Federasyonu ile müzakereler devam ediyor. Polis ayrıca şehir sakinlerini hoparlörler yardımıyla bilgilendirecek." denildi.

13.02: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY), Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları yüzünden ikmal için gelen 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermediği belirtildi.

Erdoğan ile Putin görüşecek



12.54: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini açıkladı.

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Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.





Zelenskiy'den halkına umutlandıran çağrı

12.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.

12.00: İnsani koridor açıldı: Rusya, Mariupol ve Volnovaha'da orduyu bekleme pozisyonuna aldı.Sivillerin tahliyesi 17.00'a kadar sürecek. Mariupol'den 200 bin, Volnovaha'dan 15 bin kişi çıkarılacak.

11.52: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.

10.55: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor.

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10:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’da yönetimi değiştirerek Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.

10.25: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı.

10.10: Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kari çevresindeki kuşatma küçülüyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor" denildi.

09.58: Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.

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09.36: Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

DÜNYA Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti: İzdiham anları kamerada

07.30: ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

OYNAT 02:35 Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti. BiP'te paylaş

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07.20: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.

07.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna’da olduğunu belirterek, "Kiev’deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

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00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.

OYNAT 00:19 Annesinin bindiği trene elden ele ulaştırılmaya çalışılan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı Mariupol ve Volnovaha'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasıyla birlikte halk tren garına akın etti.



Trene binmeyi başaran bir kadının çocuğuna elini uzatıp trene almaya çalıştığı görüntüler ise yürekleri dağladı.

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OYNAT 00:56 Kiev’de bulunan Çek vatandaşı: Büyükelçim burayı terk etti beni sadece Türkler tahliye edebilir İşgal altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul muhabiri ile diyaloğunu aktardı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçi'sinin ülkeyi terk ettiğini ve ülkesinin kendisini oradan çıkartamayacağını söyleyen Çek vatandaşı, 'Tahliyem için Türk Büyükelçiliğini aramayı tercih ederim. Beni muhtemelen buradan etse etse Türk Büyükelçiliği tahliye edecektir' dedi.

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FOTOĞRAF 14 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yana Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti. Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın stratejik kuvvetlerini teyakkuza geçirmesi kapsamında nükleer silahlarını konuşlandırmasında herhangi bir değişiklik görüp görmediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: \"Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmedik ve elbette ki bunu her gün yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz. Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan (Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız konusunda rahat.” Rusya Devlet Başkanı Putin, 27 Şubat'ta Rus ordusuna \"caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna\" geçirmesi talimatı vermişti. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rus liderin bu talimatının, Rus nükleer doktrininde tam tanımını göremediklerini ve bu konuyu incelediklerini açıklamıştı. Kirby, Rusya'nın Karadeniz'den Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir harekata girişip girişmediğine yönelik soruya, \"Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de Odessa'ya yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu gösterecek herhangi bir hareketlilik görmedik.\" yanıtını verdi. Bunun, kısa süre içinde Odessa'ya yönelik herhangi bir harekatın başlamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen Rus güçlerinin kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı düzenleme ihtimalinin de söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini belirtti. Zaporijya Nükleer Santrali'nin olduğu bölgedeki çatışmaları \"Rusların düşüncesiz bir şekilde nükleer santrali askeri güçle almaya çalışması\" olarak değerlendiren Kirby, \"O yangının başlatan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Açıkçası saldırı vardı. Orada ağır mühimmat kullanıldı ve Rus güçlerinin o santralin kontrolünü ele geçirmek için başlattığı bir saldırı vardı.\" diye konuştu. Tarihe bakıldığında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesini yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu.<br><br>Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı ise 40 bini aştı. <br><br>SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.<br><br><br>Rusya'nın hali hazırda 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.<br>Öte yandan Rusya'nın nükleer silahları kadar süpersonik füze sistemleri de oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler de geliştiriyor.<br><br>Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.<br><br>Rusya, denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesiyle Mach 4,5 ile Mach 6 arasında hipersonik hızlara ulaşmayı da hedefliyor. Rusya’nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füzesi ise alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor.<br><br>Ses hızının üç katına çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması olarak ifade ediliyor.<br><br>300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor. Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal.<br><br>Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin testlerini 2018'de yapmıştı. Öte yandan 11 bin kilometre menzilli RS-24 Yars füzesi ise katı yakıtla işleyen iki kademeli kıtalararası balistik füze olarak öne çıkıyor.<br><br>Bu füzenin yıkıcı gücü ise 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde atılmış Amerikan atom bombalarının yıkıcı gücünden 50 misli daha büyük olarak ifade ediliyor. Putin'in dünyayı korkutan talimatı sonrası ABD harekete geçti: Yakından takip ediyoruz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatının ardından Pentagon harekete geçti. ABD'li yetkililer dünyayı korkutan talimatın ardından Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yakından takibe aldı. BiP'te paylaş

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