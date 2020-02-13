Dünya İskandinavya Hava Yollarının Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
AVRUPA

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinavya Hava Yolları'nın (SAS) yayınladığı reklam filmi, bölge ülkelerinden gelen tepkiler üzerine geri çekildi. Filmde, ''Çavdar ekmeğini ve köfteyi Türkiye'den, demokrasiyi Yunanistan'dan, doğum iznini İsviçre'den, yaz ortası bayramı Almanya'dan aldık. Gerçekten İskandinav olan ne var? Kesinlikle hiçbir şeyi yok" şeklinde cümleler yer aldı.

Haber Merkezi AA
2 yıl sene önce de İsveç'in Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edilmişti.
2 yıl sene önce de İsveç'in Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edilmişti.

İskandinavya ülkelerinde yaşayan insanların farklı ülkelere yolculuk yaparak o ülkelerin kültürel zenginliğine öğrenmelerini tavsiye eden reklam filmi, ortalığı karıştırdı. Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinavya Hava Yolları'nın (SAS) yayınladığı filmde, ''Çavdar ekmeğini ve köfteyi Türkiye'den, demokrasiyi Yunanistan'dan, doğum iznini İsviçre'den, yaz ortası bayramı Almanya'dan aldık. Gerçekten İskandinav olan ne var? Kesinlikle hiçbir şeyi yok" şeklinde cümleler yer aldı.

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itirafı
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İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itirafı
İskandinavya ülkelerinde yaşayan insanların farklı ülkelere yolculuk yaparak o ülkelerin kültürel zenginliğine öğrenmelerini tavsiye eden reklam filminde, ''Çavdar ekmeğini ve köfteyi Türkiye'den, demokrasiyi Yunanistan'dan, doğum iznini İsviçre'den, yaz ortası bayramı Almanya'dan aldık. Gerçekten İskandinav olan ne var? Kesinlikle hiçbir şeyi yok.' şeklinde cümleler yer aldı.


"Kendi köklerinden nefret ediyor"

Reklam sosyal medyada, ''SAS kendi köklerinden nefret ediyor'' şeklinde yüzlerce tepki çeken yorum aldı. İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Genel Sekreteri Richard Jomshof, sosyal medya hesabından ''Hangi gerçekler? Saçmalık dolu şeytani nefret saçan bir reklam'' yorumunda bulundu.

"Filmin arkasındayız ama geri çekiyoruz"

Tepkiler üzerine bir açıklama yayımlayan şirket, filmin arkasında olduklarını ama tepkiler nedeniyle filmin videosunun sosyal medyadan kaldırıldığını duyurdu. Şirketin Pazarlama Müdürü Martin Adonis ise İskandinavyalı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, ''Yurt dışına giden yolcular farklı kültürlerden ilham alarak, yaşadıkları zenginlikleri eve getirmek istiyorlar. Eğer dünyanın farklı ülkelerinde olup bitenlere merak duymasaydık, İskandinavya ülkeleri bugünkü konumunda olamazdı ” değerlendirmesinde bulundu.

Köfte Türklere ait demişlerdi

Öte yandan iki sene önce de İsveç'in Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edilmişti.

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